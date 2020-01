Bambola trans sconvolge la Siberia: “Non è per i nostri figli”

In un paese dove l’omosessualità è ‘bandita’, capita improvvisamente di imbattersi in un fatto davvero eclatante. E’ accaduto che, scorrendo alcune foto su Instagram relative alla sua area, la Siberia, un utente russo sia capitato su un profilo Instagram (Revizor.nsk) che promuove uno store di Novosibirsk. Improvvisamente la sua attenzione è stata catturata da un ‘giocattolo’ sbalorditivo: una bambola transgender! La graziosa bambolina bionda, con tanto di treccine in realtà, come ‘evidenziano – se spogliata – i particolari genitali, è un ‘lui’.

La cosa, oltre all’evidente, iniziale stupore generale, ha inevitabilmente dato adito ad un mare di polemiche sui social dell’Est. Certo è che la ‘novità’ non è stata ben accolta. Se qualcuno ha scritto: “E’ giusto produrre giocattoli del genere per i nostri bambini?’‘, c’è stato anche chi ha mostrato meno tatto commentando “Acquistate anche un kit medico, così i bambini possono imparare ad amputare“, riferendosi chiaramente all’organo genitale maschile della bambola.

Insomma un gran putiferio, come ha rivelato il ‘Daily Mail’, che ha ripreso la notizia rilanciando.

In realtà quella della bambola transgender non è un unicum. Come ha infatti ricordato il tabloid britannico, già nel 2014, una bambola simile aveva creato altrettante polemiche in Argentina.

