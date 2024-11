Banca del Fucino con Feduf nelle scuole medie a Roma e Velletri

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino con FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, organizza tre incontri formativi, a Roma e Velletri, diretti ad oltre 150 allievi di tre diverse scuole medie sul tema “Risparmiamo il Paese”.

L’iniziativa rientra nelle attività della Banca del Fucino per il mese dell’educazione finanziaria e rappresenta un importante occasione di dialogo con i giovani sui temi di attualità e per fornire loro una panoramica delle attività bancarie e finanziarie. A questi incontri si accompagna anche una attività sui social della Banca del Fucino, la quale con apposite card tematiche spiega ai più giovani parole chiave dell’economia, come ad esempio “inflazione”.

I temi della finanza, del risparmio, degli investimenti, così come la sostenibilità economica individuale e sociale, affrontati in un’ottica interdisciplinare e trasversale acquisiscono centralità nel percorso formativo con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese.

Qual è l’impatto dei nostri comportamenti sul pianeta, l’economia e la società? Quale la conseguenza delle nostre scelte? Quanto è importante agire subito? Cosa cambia se prestiamo maggiore attenzione ai nostri comportamenti?

Questi sono nello specifico i quesiti che saranno affrontati in aula dai formatori di FeduF insieme ai referenti della Banca del Fucino nell’ambito delle lezioni in programma il 27 e il 28 novembre presso l’IC “Giorgio Franceschi” e “Franco Cesana” di Roma e l’IC “Gino Felci” di Velletri.

I moduli formativi sono stati ideati da FEduF (ABI) e sono integrati nella piattaforma didattica “Investiamo sul futuro”, pensati per lo svolgimento dei lavori in classe nelle scuole secondarie di I e II grado. I moduli toccano gli argomenti alla base dello sviluppo sostenibile, dei quali è fortemente necessario essere consapevoli alla luce delle profonde interazioni tra ambiente, società, economia e istituzioni che impattano la vita quotidiana.

“La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza – commenta Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF Fondazione per l’Educazione Finanziaria – e sono anche i leit-motiv di una nuova economia, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagnerà un profondo cambiamento culturale, che non può prescindere dalle nozioni base di economia e da un corretto approccio all’educazione finanziaria”.

“E’ un onore per noi poter accompagnare FEduF nelle scuole medie per una attività formativa così importante sulle questioni ambientali e sociali. Le azioni che intraprendiamo oggi sono fondamentali per costruire il futuro di domani, sia nella tutela del pianeta sia nella gestione delle risorse finanziarie. Ci auguriamo di contribuire con queste attività alla formazione delle giovani generazioni per farne dei cittadini consapevoli dell’importanza di una corretta cultura finanziaria, economica e sociale che non può prescindere dagli aspetti ambientali”, ha dichiarato Francesco Maiolini, AD di Banca del Fucino.

