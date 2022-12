Banca Mediolanum, a novembre raccolta netta totale di 695 mln euro

(Adnkronos) – Il miglior novembre di sempre per la raccolta di Banca Mediolanum. I risultati del mese mostrano volumi commerciali pari a 1,09 miliardi di euro, di cui: – Raccolta netta totale 695 milioni, 7,04 miliardi ytd – Raccolta netta in risparmio gestito 652 milioni, 5,24 miliardi ytd – Nuovi finanziamenti erogati 383 milioni, 3,58 miliardi ytd – Premi polizze protezione 16 milioni, 165 milioni ytd.

”Sono estremamente orgoglioso -dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- del risultato record di circa 700 milioni di raccolta a novembre, mese che si contraddistingue per ingenti scadenze fiscali. Il superamento dei 7 miliardi da inizio anno consente infatti di apprezzare la forza del modello di business di Banca Mediolanum e il grande lavoro svolto nel corso del 2022 dai Family Banker, che finalmente ho potuto di nuovo incontrare di persona in una due giorni di convention proprio a inizio novembre. Assistiamo anche alla consueta accelerazione della raccolta in risparmio gestito nell’ultima parte dell’anno, con flussi nel mese per 652 milioni, 5,24 miliardi da inizio anno, sempre contraddistinti da un mix di grande qualità e dalla forte componente di raccolta ricorrente”. Conclude Doris: ”Prosegue infine il sostegno ai nostri clienti con erogazioni di mutui e prestiti per 383 milioni, 3,58 miliardi da gennaio – leggermente superiori allo scorso anno, e attraverso le polizze a protezione della persona, con 16 milioni nel mese e 165 da inizio anno. Un mese da ricordare anche per l’acquisizione di ben 15.500 nuovi clienti”.