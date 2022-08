Banda del sonnifero, aumentano i casi. Altra segnalazione per un furto in villa con i ladri all’opera mentre le vittime dormivano all’interno. Dopo i due casi ad Anzio, ancora una denuncia. Colpita una famiglia di cittadini ungheresi, che ad agosto si trovava in villeggiatura ad Ardea ospite di un connazionale, sempre nel litorale laziale.

La banda è entrata e scappata – come nei casi del Lido di Cincinnato e di Lavinio – con l’auto di famiglia. Il furto la notte fra il 2 ed il 3 agosto, in una villetta di via del Fringuello. Gli ignoti, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione dalla porta finestra aperta, hanno rubato mille euro e mille fiorini ungheresi. Dopo aver trovato le chiavi dell’auto di famiglia sono scappati con la vettura parcheggiata, poi ritrovata dagli investigatori e restituita al legittimo proprietario. Rubato anche uno zaino contenente altri 200 euro.