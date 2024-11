Bando per il Natale in ritardo nel Lazio: i comuni in difficoltà

La Regione Lazio ha pubblicato il bando per finanziare gli eventi di Natale dei comuni, ma con tempi strettissimi per partecipare. Uscito il 25 novembre sul sito di Laziocrea, il termine per la presentazione delle domande scade il 2 dicembre, lasciando meno di una settimana alle amministrazioni comunali per organizzare le loro richieste. La consigliera regionale del Partito Democratico, Michela Califano, ha quindi criticato la giunta Rocca per la gestione tardiva e per il taglio ai finanziamenti, passati da 2 milioni a soli 500mila euro.

Pubblicazione del bando Natale e scadenza imminente

La Regione Lazio ha reso pubblico il bando per i contributi destinati alla programmazione degli eventi natalizi il 25 novembre 2024. Questo avviso prevede un termine di soli cinque giorni lavorativi, fino al 2 dicembre alle ore 12, per la presentazione delle richieste. Un lasso di tempo così ridotto rende complesso, se non impossibile, per i comuni elaborare proposte che rispettino i criteri richiesti.

Secondo quanto riportato dalla consigliera Michela Califano, questa situazione si era già verificata nel 2023, causando notevoli difficoltà ai comuni nella realizzazione delle attività natalizie.

La consigliera accusa la giunta regionale di agire con superficialità, sottolineando che un programma di eventi complesso richiede mesi di pianificazione e non può essere improvvisato in pochi giorni.

Riduzione drastica dei finanziamenti disponibili

Oltre ai tempi limitati, il bando del 2024 ha subito una significativa riduzione delle risorse stanziate. L’importo totale è passato da 2 milioni di euro del 2023 a poco più di 500mila euro, da dividere tra 378 comuni del Lazio. Il taglio drastico compromette gravemente la possibilità di organizzare eventi significativi, specialmente nei piccoli borghi.

Secondo le regole del bando, i comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti possono richiedere fino a 30mila euro, mentre quelli tra 5mila e 15mila abitanti possono ottenere un massimo di 20mila euro. Infine, per i comuni con meno di 5mila abitanti, il contributo massimo scende a 10mila euro. Tali somme, seppur utili, risultano spesso insufficienti per coprire i costi di iniziative culturali, turistiche e tradizionali durante il periodo festivo.

Appello della consigliera Califano

La consigliera Califano ha chiesto ufficialmente una proroga dei termini di scadenza del bando, auspicando che i comuni possano avere più tempo per partecipare e accedere ai fondi.

Questa maggioranza, in maniera ottusa e arrogante, continua a non voler ascoltare gli sos che arrivano dai territori avviluppata com’è in questa guerra di potere che continua a tenere in ostaggio il Lazio e i suoi cittadini” ha evidenziato.

“Chiediamo almeno che i termini vengano prorogati per dare l’opportunità a tutti i Comuni di poter accedere a fondi che sono assolutamente fondamentali per la realizzazione degli eventi natalizi”.