Bando sponsorizzazione rotatorie, 20 le offerte in corso di valutazione

Sono venti le richieste di sponsorizzazione delle rotatorie pervenute in risposta all’avviso di Roma Capitale, i cui termini si sono chiusi lunedì scorso, ed è stata ora avviata la procedura di valutazione delle offerte.

La rotatoria di piazza Trasimeno nel II Municipio, le 3 lungo la via Prenestina bis, nel V Municipio, via Torricola nell’VIII, via di Vigna Murata e via Millevoi nel IX Municipio, che ha totalizzato il maggior numero di richieste, quella tra via Boccea e via Hoepli nel XIII Municipio, sono solo alcune delle aree verdi stradali che hanno ricevuto una o più proposte.

Hanno partecipato al bando per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale lungo arterie stradali, anni 2019-2021 aziende, attività commerciali e comitati di quartiere che si prenderanno cura di queste aree in cambio di visibilità sul sito di Roma Capitale, della possibilità di esporre il proprio logo nell’area manutenuta e di detrarre le spese sostenute.

“Abbiamo creduto in questo progetto e lo abbiamo sostenuto fino in fondo perché riteniamo che tali forme di partecipazione siano importanti non solo per la cura e la manutenzione delle aree che ne beneficeranno ma soprattutto perché stimolano una cultura del rispetto del territorio in cui si vive che è patrimonio comune, e quindi voglio sottolineare di tutti e di ciascuno. Andremo sicuramente avanti su questa strada perché la sinergia tra pubblico e privato offre potenzialità di cui Roma può e deve avvalersi e che non può limitarsi al semplice ritorno economico. Gli sponsor potranno infatti sentirsi parte di un percorso volto al miglioramento della propria città e membri attivi di una comunità che desidera crescere” afferma l’assessora alle politiche del verde Laura Fiorini.