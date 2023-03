Bank of England rialza tassi di 25 punti, inflazione troppo alta

(Adnkronos) – Con un voto a maggioranza (2 membri su 9 avrebbero infatti voluto mantenere i tassi fermi) anche la Bank of England si unisce al giro di rialzi deciso dalle principali banche centrali, ritoccando il Bank Rate di 25 punti fino al 4,25%. Il comitato di politica monetaria (MPC) ha deciso il ritocco alla luce dell’ultimo ‘inaspettato’ rialzo dell’inflazione dei prezzi al consumo anche se “rimane probabile” che la corsa dei prezzi “diminuisca bruscamente nel resto dell’anno”.

Alla luce delle tensioni di queste settimane sui mercati finanziari, nel meeting il Financial Policy Committee (FPC) della Bank of England ha aggiornato il MPC sui recenti sviluppi del settore bancario globale, sottolineando come “il sistema bancario del Regno Unito mantiene solide posizioni patrimoniali e di liquidità ed è ben posizionato per continuare a sostenere l’economia, anche in un periodo di tassi di interesse più elevati”.