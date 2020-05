Banksy, la nuova opera celebra gli medici e infermieri come supereroi

Si conosce per la sua arte di strada comica e sovversiva, ma Banksy ha lavorato durante il lockdown per produrre un’opera che rende omaggio agli operatori sanitari.

L’artista sfuggente ha creato un pezzo chiamato Game Changer che è stato esposto, ben incorniciato, in un corridoio dell’ospedale di Southampton.

L’opea mostra un ragazzo vestito con salopette che gioca con un’infermiera giocattolo da supereroe, con figure di Batman e Spider-Man scartate in un bidone.

L’infermiera, che indossa una mascherina e un grembiule bianco con una croce rossa, ha il braccio alzato come se stesse volando, con un mantello svolazzante dietro di lei.

Ecco la nuova opera di Banksy: l’infermiera è super eroina al posto di Batman e Spiderman

Banksy ha lasciato un biglietto per gli impiegati dell’ospedale, dicendo: “Grazie per tutto quello che stai facendo. Spero che questo illumini un po ‘il posto, anche se è solo in bianco e nero“.

L’opera (che è di circa un metro quadrato) ora sarà esposta al pubblico. Sarà poi messo all’asta per raccogliere fondi per enti di beneficenza, ha confermato una portavoce di Banksy.

Paula Head, amministratore delegato della fondazione della Fondazione NHS dell’University Hospital di Southampton, ha dichiarato: “Qui a Southampton, la nostra famiglia di ospedali è stata direttamente colpita dalla tragica perdita di membri dello staff e degli amici molto amati e rispettati. Il fatto che Banksy ci abbia scelto per riconoscere l’eccezionale contributo offerto da tutti, in tempi senza precedenti, è un grande onore. Sarà davvero apprezzato da tutti in ospedale poiché le persone avranno un momento nella loro vita frenetica per mettersi in pausa, riflettere e apprezzare quest’opera d’arte. Sarà senza dubbio anche un enorme impulso al morale per tutti coloro che lavorano e sono curati nel nostro ospedale.”

Il pezzo è il secondo di Banksy durante il blocco. La prima mostrava immagini di graffiti di topi che creavano caos nel suo bagno.