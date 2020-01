Barbara Eboli lascia Licia Nunez tramite Instagram: cosa ha scritto, cosa è successo

Il mondo dello show in salsa reality miete ancora una nuova ‘vittima’, sentimentalmente parlando e con tutti i virgolettati possibili. Siamo nell’ambito del Grande Fratello Vip, dove le polemiche, le svolte e gli intrighi sentimentali non mancano mai.

Di cosa stiamo parlando nel dettaglio? Dell’ultima rottura di un rapporto tramite social e tramite schermi tv. Quello tra Barbara Eboli e Licia Nunez. Perchè, cosa è accaduto? Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez tramite Instagram: e il motivo è per lei palese.

Barbara Eboli lascia Licia Nunez tramite Instagram “Mi hai ferito”

Barbara Eboli ha dunque lasciato Licia Nunez tramite Instagram “Mi hai ferito”, ha tuonato sul social. “Sono stanca e non posso più comprenderti”.

Barbara Eboli pare ormai certa di voler chiudere la relazione con Licia Nunez. La famosa imprenditrice ha scelto Instagram per far arrivare un messaggio di rottura alla concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2020’. Barbara Eboli si è detta stanca di assistere ai suoi racconti del passato, e in particolare quello che Licia Nunez ha vissuto con Imma Battaglia.

Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’, Licia Nunez come sappiamo si è soffermata moltissimo sulla relazione sentimentale con Imma Battaglia ma, soprattutto, pare averlo fatto con un carico di nostalgia un pò troppo doloroso per Barbara Eboli.

“Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro.”, ha detto di recente Licia. “Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa”.

Questo ha mandato fuori di testa Barbara Eboli, che ne ha avuto abbastanza. L’imprenditrice e attuale compagna di Licia Nunez, sul suo profilo Instagram si è rivolta alla fidanzata. le parole sono durissime.

“Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti…ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.