Bardanzellu (Federproprietà), ‘per italiani casa rifugio è diventata casa vita’

(Adnkronos) – “La casa rifugio come la si intendeva prima è diventata casa vita. La funzione sociale della casa si è evoluta da mero luogo del privato e della relazionalità familiare in una direzione sempre più multifunzionale”. A dirlo Giovanni Bardanzellu, presidente di Federproprietà, intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma.

“L’obiettivo – spiega – è di non perdere la casa dove si sta e per questo ci vuole un grande investimento sia in termini di risorse che in termini di creatività, evitando così che si vada sotto sfratto”. “La politica – conclude – deve intervenire per armonizzare il valore economico con il valore sociale della casa”.