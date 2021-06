Fuga di gas in una palazzina del centro di Barletta. Due persone sono rimaste ferite, non è chiaro se per un’esplosione o un incendio, nel condominio che si trova in una traversa di via Curci. I soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri in particolare, stanno conducendo delle ricerche per capire se qualcun altro sia rimasto coinvolto.