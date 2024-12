Basilica di Santa Maria del Popolo, finiti i lavori di restauro

La Basilica di Santa Maria del Popolo, uno dei simboli del Rinascimento e del Barocco romano, è tornata al suo antico splendore grazie a un importante intervento di restauro. I lavori, iniziati nel 2022 e conclusi a novembre 2024, hanno interessato le superfici architettoniche, i dipinti e le sculture della navata centrale e del transetto di questa storica chiesa agostiniana, costruita nel Quattrocento per volere di papa Sisto IV su una precedente cappella risalente al XII secolo.

Restaurata la Basilica di Santa Maria del Popolo

Il restauro è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, proprietario della chiesa, e il contributo fondamentale di due sponsor privati: Urban Vision S.p.A. e Mecenati Roman Heritage. Questo modello virtuoso di partenariato pubblico-privato ha permesso di restituire alla città di Roma uno dei suoi tesori artistici in tempo per accogliere i pellegrini del prossimo Giubileo.

Santa Maria del Popolo rappresenta un esempio straordinario di stratificazione artistica e architettonica. Nei secoli, è stata arricchita dal talento di alcuni tra i più grandi artisti e architetti italiani, tra cui Bramante, Raffaello, Caravaggio e Bernini, che hanno contribuito a farne un capolavoro di armonia tra arte rinascimentale e barocca.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato: “La basilica di Santa Maria del Popolo oltre a essere un luogo di culto di grande importanza, è custode del genio creativo di maestri come Pinturicchio, Raffaello, Caravaggio e Bernini, i cui capolavori hanno contribuito a definire il volto della nostra civiltà. La conclusione di questi complessi e importanti lavori restituisce il ruolo cruciale che il Fondo Edifici di Culto svolge nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. Il Fec rappresenta una delle più alte testimonianze del nostro impegno per la tutela di ciò che il passato ci ha consegnato e che il presente ha il dovere di preservare. Il mio auspicio è che questa basilica, con la sua storia e la sua ritrovata bellezza, possa essere non solo un luogo di preghiera e contemplazione, ma anche un simbolo della nostra capacità di custodire ciò che abbiamo di più prezioso”.