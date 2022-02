Bassetti aggredito: “Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così”

(Adnkronos) – Aggressioni e insulti da parte dei no vax, ma per Matteo Bassetti “c’era da aspettarsi una cosa del genere in un Paese dove uno vale uno oppure vale più Facebook di un corso di studi di 30 anni. Sono stupito e sconvolto, non voglio che i miei figli crescano così. Farò di tutto per cambiare questo Paese o per mandarli all’estero. Ho lavorato negli Stati Uniti, se c’è uno che arriva le persone cercano di emularlo. In Italia invece diventi automaticamente un raccomandato, un massone o un mafioso. Questa è l’Italia dell’uno vale uno”, afferma l’infettivologo e primario dell’ospedale San Martino di Genova, che a ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, è tornato a parlare dell’aggressione subita sabato a Genova.



“Avevo piacere di passare mezz’ora con mia moglie senza scorta – racconta – è stata una mia responsabilità perché non li avevo avvertiti. A volte pesa questa situazione. Queste persone che gridano alla libertà non si rendono conto che la loro libertà finisce quando recintano la mia. Sono dei violenti anche se non tutti quelli che vanno in piazza sono così. Mi è stato addirittura detto che non dovevo andare in centro a Genova perché c’era la manifestazione. Sono mesi che ogni sabato c’è la manifestazione dei no vax. Il centro di Genova è loro? Se è così non va bene”.