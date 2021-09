Bassetti e l’appello del no vax pentito: “Vaccinatevi, non fate come me” – Video

Un no vax covid pentito e il prof Matteo Bassetti insieme in un video destinato ai ‘negazionisti’ del coronavirus che non vogliono vaccinarsi. A pubblicarlo sulla sua pagina Facebook è lo stesso direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che ha in cura il 48enne Vincenzo, ora in via di guarigione dopo essere stato ricoverato e intubato a lungo.

L’uomo parla dal letto di un ospedale, fa fatica a respirare: “Il Covid esiste ed è bruttissimo”, “non è uno scherzo”, “ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi”, l’accorato appello di Vincenzo.