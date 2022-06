Bassetti: “Mascherina Ffp2 gratis e obbligatoria per over 70”

(Adnkronos) – “Sono stato, e lo sono ancora, contrario all’obbligo della mascherina per tutti, ma sono favorevole ad una forte raccomandazione per gli anziani e i fragili. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l’obbligo della Ffp2 per gli over 70, ma fornendola a tutti gratuitamente”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.

“Poi – aggiunge – in autunno occorrerà organizzare una campagna imponente di vaccinazione, con il richiamo aggiornato del vaccino, per tutti gli over 60. Perché saranno passati tanti mesi dalla terza dose e anche dalla quarta per i pochi che l’hanno fatta”, conclude l’infettivologo.