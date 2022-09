Bassetti Vs Burioni: “Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio e terrorizzare le persone”

Commentando uno studio relativo a Ba.4 e Ba.5 (le varianti Omicron), pubblicato dalla rivista scientifica ‘Cell’, il noto virologo Roberto Burioni ha spiegato su Twitter che si tratta di “brutte notizie”, perché “purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità di queste varianti Omicron”.

Bassetti replica a Burioni: “Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio o a interpretare un dato e terrorizzare le persone”

Un’affermazione che ha trovato subito la replica del direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova il quale, ha avvertito che “Bisogna stare molto attenti a prendere uno studio o a interpretare un dato e terrorizzare le persone: che le varianti Ba.4 e Ba.5 siano più contagiose è un dato di fatto e non c’erano bisogno di nuovi studi, sul grado di maggior aggressività patogenica ho molto dubbi che mi vengono dall’osservazione clinica“.

Bassetti replica a Burioni: “Non mi sono accorto di una maggiore gravità, ha seguito diversi pazienti”

Come spiega Bassetti, “Questa estate abbiamo avuto molti pazienti con queste varianti Omicron, sia ricoverati in reparto per problemi diversi dal Covid sia seguiti a domicilio, io non mi sono accorto di una maggiore gravità. Non credo che sia corretto dire che Omicron 4 e 5 abbiano una maggiore patogenicità di Omicron 1 e 2“.

Bassetti replica a Burioni: “La vaccinazione con due-tre dosi è in grado di dare una ottima protezione”

Inoltre, aggiunge ancora il noto infettivo logo ligure, “Un lavoro pubblicato sul ‘Nejm’ dice che in pratica la vaccinazione con due-tre dosi è in grado di dare una ottima protezione, tuttavia con le nuove varianti sono necessarie i vaccini aggiornati. Nella fascia più fragile della popolazione è importante fare il booster, l’ultimo bivalente approvato prima dall’Ema e ieri dall’Aifa“.

Bassetti replica a Burioni: “C’è confusione tra le persone e l’abbiamo creata soprattutto in Italia”

Insomma, conclude poi Bassetti, rimarcando che “c’è confusione tra le persone e l’abbiamo creata soprattutto in Italia, abbiamo approvato e comprato milioni di dosi di vaccino aggiornato su Omicron 1 e poi Ema approva un booster contro Omicron 4 e 5. Così è complicato fare una campagna vaccinale“.

