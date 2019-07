Dopo il grande succeso riscosso dal primo ‘Masters‘, il 27 settembre arriva nei negozi ‘Masters – Vol 2‘, che ancora una volta promette ‘Battisti come non lo hai mai ascoltato’. Questa seconda seconda raccolta, sempre targata Sony Music, contenente 48 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali dell’epoca di incisione, restaurati e rimasterizzati a 24bit/192KHZ, parliamo quindi della migliore definizione attualmente possibile.

Circa 25 anni fa l’indimenticato Lucio Battisti consegnava il suo ultimo album in studio, ‘Hegel‘, ed ora Sony Music pubblicherà ora il secondo cofanetto dedicato a quello che è stato universalmente riconosciuto, da tutti coloro che hanno condiviso un percorso musicale con lui, un musicista di genio assoluto, oltre che un inguaribile curioso ed appassionato di musica.

‘Masters’, il cui primo volume è stato pubblicato due anni fa, è nato con lo spirito e la possibilità di ascoltare il più grande musicista della storia della musica italiana “come non lo hai mai ascoltato”.

Anche stavolta nel cofanetto – già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/BattistiMastersVol2) – è presente un interessante booklet con foto ed interviste a quanti, tra musicisti, produttori e tecnici, hanno avuto la fortuna di poter lavorare col geniale artista di Poggio Bustone, Ecco dunque le testimonianze di Renzo Arbore, Franz Di Cioccio, Alberto Radius, Mario Lavezzi, Alessandro Colombini, Mara Maionchi, Phil Palmer, e Gaetano Ria.

Nello specifico del cofanetto saranno disponibili due differenti versioni: il cofanetto 4 cd + booklet 40 pagine, ed il cofanetto versione triplo Lp.

Una vera perla per collezionisti, ed anche per tutti gli amanti della miglior musica italiana…

Max