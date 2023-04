Bbc, Richard Sharp si dimette da presidente

(Adnkronos) – Richard Sharp si è dimesso dalla carica di presidente della Bbc a seguito di un’indagine che ha evidenziato una violazione del codice per le nomine pubbliche. Lo riferiscono i media britannici, ricordando come l’ex banchiere fosse finito sul banco degli imputati per la vicenda della presunta raccomandazione ricevuta dall’allora primo ministro Boris Johnson, che Sharp avrebbe aiutato a ottenere un prestito mentre era ancora a Downing Street.

Sharp si è difeso sostenendo che il suo comportamento è stato “involontario”. La questione è stata una “distrazione” per la Bbc, ha proseguito, precisando che rimarrà in carica fino a quando non verrà trovato un sostituto. “Presiedere questa incredibile organizzazione è stato un onore”, ha aggiunto.