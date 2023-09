Bce, da Consiglio direttivo via libera a ingresso Cipollone in Board

(Adnkronos) – Il Consiglio direttivo della Bce “non ha espresso obiezioni” alla nomina dell’italiano Piero Cipollone – attuale Vice Direttore Generale della Banca d’Italia – nel Comitato esecutivo dell’Eurotower, proposta dal Consiglio Ue. A Cipollone – si legge in una nota – si riconosce un profilo di “riconosciuta levatura ed esperienza professionale in materia monetaria o bancaria”, come richiesto dall’articolo 283, del Trattato Ue.

Dopo il via libero del Consiglio direttivo e del parere positivo espresso dal Parlamento europeo, il nuovo membro del comitato esecutivo sarà nominato dal Consiglio europeo. Cipollone resterà in carica per otto anni non rinnovabile, succedendo a Fabio Panetta, che ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 31 ottobre 2023 per assumere la carica di Governatore della Banca d’Italia.