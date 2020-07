Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

E’ una delle nuove tentatrici di Temptation Island 2020 il format che fa incetta di ascolti tv tutte le settimane, e il programma di punta dell’estate televisiva di canale 5 in onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e visibile in streaming e in replica (qui tutte le informazioni). Lei è Beatrice De Masi, una donna bellissima che sembra destinata a farsi largo tra i consensi di pubblico.

Si tratta come detto di una delle tentatrici del reality dei sentimenti e delle tentazioni. Ma chi sono le tentatrici? Una delle protagoniste come detto, per appunto è Beatrice De Masi, che è appunto tra le protagoniste di Temptation Island 2020. Il suo fascino non è in discussione. Ma cosa si sa di lei? Chi è la Beatrice De Masi? Andiamo a scoprirlo.

Leggi anche: Benedetta Mottola: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, professione, esordi, gossip, social

Beatrice De Masi è la tentatrice di Temptation Island 2020. il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione ha riguardato coppie di famosi e nip. Nata a Velletri, in provincia di Roma, il 4 marzo del 1993, nella vita è assistente in un centro medico, ma è anche titolare di un shop online nel quale vende creazioni fatte a mano.

Leggi anche: Angelica Montali: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Alta 1,74 metri ha due tatuaggi (il numero 29 sul polso sinistro e “amor vincit omnia” su una gamba), ma prova a difendere molto la sua sfera familiare: si sa che ha studiato al Turistico aziendale per poi aiutare i suoi che gestiscono un agenzia immobiliare. Scorrendo il suo profilo Instagram si evince la sua proverbiale bellezza.

In realtà Beatrice De Masi non è nuova al mondo dello spettacolo: nel 2012, a 19 anni, aveva partecipato a Veline, il talent show estivo ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio per cercare le nuove veline, per appunto. La tentatrice si è già fatta notare fin dall’inizio del programma Temptation Island 2020 per aver iniziato un tentativo di approccio con Alessandro, il fidanzato di Sofia, spalmando la crema.

Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Sofia e Alessandro: età, lavoro, Instagram (VIDEO)