Beautiful Anticipazioni 10 luglio 2019: ecco cosa succede nella puntata di domani

Nuove trame che si infittiscono, nuovi scenari, nuove emozioni. Cosa accade ai protagonisti di una delle più amate, longeve e controverse serie della tv? Ecco cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni 10 luglio 2019: scopriamo cosa accade a Ridge e Steffy e non solo

Nella puntata del 10 Luglio 2019 di Beautiful che, come sempre, si ricorda, andrà in onda alle 13.40 su canale 5 accadrà che Ridge e Steffy procureranno un fortissimo astio in Logan. Ridge ha sciolto i dubbi e i vincoli ed è dunque finita la tregua tra Steffy e Hope e ha scatenato, insieme a sua figlia, l’ira delle Logan.

I dubbi, ora, sono tutti intorno al quesito se, in effetti, riusciranno o meno a rimettere in piedi il rapporto. Fatto sta, che la rivalità tra Steffy e Hope è al centro della puntata di domani 10 Luglio 2019.

Le due donne sono arrivate ormai ai minimi storici e non sembrano esserci molti margini per il dialogo conciliante tra le parti. Quella che era una tregua, tra le due, viene così di fatto cessata in modo brusco. Lo si capirà nella puntata di domani, a partire dalle 13.40 su Canale 5. Cos’altro accadrà?

Steffy è risoluta nel voler difendere la propria professione: la Forrester Creations e la sua collezione Intimates sono tutto ciò che le resta dopo aver perso Liam e averlo lasciato a Hope.

La figlia di Ridge ha deciso di non frapporsi tra Hope e Spencer e di provare a credere nella famiglia allargata. Tuttavia, però, è altrettanto fermamente convinta di non voler consentire alla sorellastra di frapporsi, al contempo, tra lei e il successo a cui mira, come stilista di punta della sua azienda di moda.

Ridge, però, mette in crisi questo assioma. L’annuncio di Ridge di dover scegliere una delle collezioni tra quelle create da Steffy e Hope getta nella difficoltà l’equilibrio di tutta la sua famiglia.

La Forrester ha chiesto aiuto a suo padre perchè decidesse per lei e per la sua Intimates e le consentisse di arrivare alla tanto auspicata rivalsa verso Hope. Nel voler accontentare la figlia ha però scatenato l’ira di Brooke e, dunque, interrotto la tregua delle due sorellastre.

Questo e altro andrà in onda domani con Beautiful