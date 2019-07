Beautiful Anticipazioni puntata 15 luglio 2019: Xander sedotto e abbandonato?

Nuova settimana, nuove anticipazioni per Beautiful. La fortunatissima soap, la più longeva in onda, che come sempre raggiunge tutti i fan tutti i giorni alle ore 13.40 su Canale 5, regala un’altra full immersion di sentimenti e emozioni.

Che cosa succederà questa settimana? E soprattutto, cosa vedremo oggi in onda nella puntata di Lunedì 15 Luglio 2019: ecco la trama della puntata odierna di Beautiful.

Beautiful Anticipazioni puntata 15 luglio 2019: ecco la trama e cosa succede oggi dalle 13,40 su Canale 5

Tutti sintonizzati dunque oggi dalle 13,40 su Canale 5 per la nuova attesa puntata di Beautiful. Che cosa accadrà di rilevante?

La trama si stringe intorno alla figura Xander che, diviso tra sentimenti contrastanti, abbraccia Emma ma sta pensando a Zoe e al suo forte ascendente e alla sua seduzione. In pratica, Xander si rende conto di essere sostanzialmente finito nella rete della donna.

Vediamo dunque come si infittisca la trama dell’episodio in onda oggi alle 13.40 su Canale5. Emma è grata a Xander di non aver insistito con le sue avances.

Il ragazzo l’abbraccia ma nel frattempo sta pensa alle parole di Zoe. Appare sempre più chiaro come Xander sia in pratica diviso a metà. Il ragazzo ha provato a tirare via dalla sua mente la bella Zoe. Ma secondo le anticipazioni, non ce l’ha fatta.

Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2019: Xander sedotto. Spoiler della puntata di Beautiful di lunedì 15 luglio 2019

Un cuore a metà quello di Xander. La sensuale Buckingam l’ha tirato a sé sfruttando le sue armi migliori per farlo crollare prima, e per farlo allontanare da Emma poi. Ma c’è riuscita?

Nei fatti, parrebbe proprio di sì, baciandolo appassionatamente. Xander crolla, ed è preda delle sensazioni controverse.

Deluso dal rifiuto di Emma di lasciarsi andare con lui quando lei si scusa e lo ringrazia per non aver insistito, il ragazzo non può fare a meno di pensare alla sua ex fidanzata anche se la sta abbracciando.

Come andrà a finire questa vicenda? Lo Scopriamo oggi 15 Luglio 2019 dalle 13.40 su canale 5.