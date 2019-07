Beautiful Anticipazioni puntata 19 luglio 2019: Brooke nera con Thorne. Ecco perché

Ritorna Beautiful ancora una volta come di consueto in onda dal lunedì al venerdì dalle 13,40 su canale 5.

Semplicissimo. Bill, grato alla sua ex moglie per averlo aiutato, si lascia andare a un bacio appassionato con Brooke, vendicandosi di Ridge.

Beautiful continua a tenere sul filo il pathos dei fan. Dopo le emozioni a cui siamo giunti tra la fine della settimana scorsa e l’inizio di questa, ecco i nuovi risvolti. Cosa succede a Bill e a Brooke, e a Ridge a tutti gli altri?

Ieri Logan senior raggiunge Bill per scusarsi con lui. Bill, grato e finisce per baciarla; l’amore che li ha uniti a lungo torna a galla? Lo Scopriamo tramite le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 19 luglio 2019.

Thorne dice a Ridge si essersi fidanzato con Katie e il fratello non potrebbe essersene più felice. Brooke, però, pensa tutt’altro: Brooke teme si tratti di uno stratagemma della sorella per vincere la causa contro Bill.

Ridge sente Thorne e tutti esultano alla notizia del suo fidanzamento con Katie. Anzi non tutti.

Infatti Brooke ritiene che sia tutta una menzogna, un trucco per vincere la causa per la custodia di Will. Come andrà a finire?

Basta seguire l’appuntamento in onda domani sempre su Canale 5 tutti i giorni, alle 13.40.