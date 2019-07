Beautiful anticipazioni puntata 24 Luglio 2019: importanti news nell’episodio di domani

Tutti in attesa delle anticipazioni di Beautiful. Mentre in questi minuti è in onda l’appuntamento odierno, già i fan si chiedono cosa accadrà domani.

Si sa che, come sempre, la puntata andrà in onda su Canale 5 intorno alle 13,40 come di consueto succede dal Lunedì al Venerdì.

Cosa c’è da aspettarsi nella puntata di domani? Ecco le anticipazioni dell’episodio di domani.

Beautiful anticipazioni puntata 24 Luglio 2019: ecco cosa succede

Tutto verte intorno al matrimonio Thorne e Katie. Nella puntata di Beautiful di mercoledì 24 luglio 2019 gli sviluppi sono sulla falsariga di quanto sta avvenendo nell’episodio odierno.

Il giorno delle nozze di Katie con Thorne, vede tutti emozionati. Ma dietro le nozze ci sono scenari di strategia.

I due sposi sono finalmente pronti a scambiarsi le promesse nuziali.

Carter officia la cerimonia, e ricorda ai presenti che, prima di diventare la coppia affiatata che sono oggi i due sposi sono stati amici.

Ridge, il testimone dello sposo, legge un brano e poi lascia spazio a Thorne ed a Katie. I due, emozionatissimi, giurano di voler costruire un futuro insieme. Quindi, lo scambio degli anelli: Ridge li fa portare a Will, e l’emozione è altissima.

Alla Spencer Publications, intanto, Bill è nervoso mentre Justin, ha capito le intenzioni del magnate, non è proprio il caso che egli blocchi le nozze. Bill assicura di non avere alcuna intenzione di farlo, ma che comunque non rimarrà a guardare. Egli passerà al contrattacco, e riuscirà ad ottenere quello che gli spetta, ossia veder crescere suo figlio.