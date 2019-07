Beautiful Anticipazioni puntata di domani Giovedì 11 luglio 2019: cosa accade a Xander, Steffy, Hope e Ridge?

Altro appuntamento con le preziose, attese anticipazioni di Beautiful: che cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 11 Luglio 2019? Nuove trame che si infittiscono, nuovi picchi emotivi per i protagonisti di una delle più amate, longeve e controverse serie della tv? Ecco cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni puntata 11 luglio 2019: ecco cosa accade a Ridge e Steffy, Hope e Xander

Nella puntata di domani della Soap storica, la più longeva dei canali Mediaset, si continuano a intessere tra di loro le trame ordite e le cospirazioni tra le grandi e forti personalità architrave delle dinastie in contrapposizione tra di loro.

Anche Giovedì 11 luglio 2019 Beautiful, come in tutti gli altri casi andrà regolarmente in onda su Canale 5 a partire dalle 13,55 fino alla classica chiusura della puntata nell’orario canonico delle 14,30.

La puntata di Giovedì 11 Luglio 2019, stando alle anticipazioni che vengono fuori e dagli spoiler, viene definita in qualche modo interlocutoria.

Specialmente dopo gli scenari di quest’oggi, nel passaggio della puntata di Mercoledì 10 Luglio 2019 che, come anticipato ieri, invece, mostra evoluzioni piuttosto controverse e accese.

In particolare, si vedrà come Ridge e Steffy creeranno un fortissimo astio in Logan. Ridge ha di fatto posto fine alla tregua tra Steffy e Hope e ha scatenato, insieme a sua figlia, l’ira delle Logan.

Le due donne sono in rotta di collisione. Steffy è decisa a difendere la sua collezione Intimates che in pratica è tutto ciò che le rimane dopo aver perso Liam e averlo lasciato a Hope.

E’ colpa di Ridge, dunque, se Brooke sta passando una tempesta emotiva? In parte sì. E’ Ridge, infatti, che ha comunicato di voler finanziare la ‘Intimates’ di Steffy, a danno della ‘Hope for the Future‘.

E la tregua è finita, tra Hope e Steffy, appunto, proprio per questa scelta di campo. Ma è nell’evoluzione di domani che la situazione si inasprisce ancora di più.

Sarà infatti nella puntata di domani, Giovedì 11 Luglio 2019 che, in effetti, si prenderà la scena Xander. Xander è infatti piuttosto combattuto tra Emma e Zoe, ma in realtà, sembra, con molta dovizia di particolari peraltro, che lui la sua scelta l’abbia già bella e fatta. Chi?

Bisogna seguire la puntata di domani, 11 Luglio 2019 di Beautiful per capirlo. Così come per sapere come evolverà la vicenda di Steffy.

Nel frattempo, infatti, procede a pieno impeto il duello tra le due contendenti. Anzi: è vera e propria guerra aperta tra Steffy e Hope dopo che Ridge ha preferito la linea “Intimates”.

E non c’è più margine di trattative, intese o tregue. Dunque cosa accadrà a tutti loro domani nella puntata di Beautiful? Per scoprirlo, non resta che sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 13.40 circa.