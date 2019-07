Dopo le grandissime emozioni di questi ultimi episodi settimanali, l’attenzione dei fan di Beautiful è tutta orientata verso l’arrivo delle prossime. Curiosità, pathos: cosa succederà ai protagonisti nei prossimi episodi?

Vediamo insieme cosa succede nelle prossime puntate e cosa si riesce a scoprire tramite le anticipazioni della soap Beautiful per quelle che saranno le puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 alle ore 13.40 su Canale 5. Eccoci.

Beautiful, anticipazioni puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: ecco cosa succede nei prossimi episodi

Si parte col processo per la custodia esclusiva di Will che mette in ambasce i Forrester: Ridge ritiene giusto che la custodia di Will venga affidata a Katie, la quale, sposando Thorne darà a Will una famiglia solida. Ma è proprio così? O questa unione è solo una facciata?

Steffy e Hope parlano del fatto che Steffy ha deciso di assumere Sally e Xander senza neanche discuterne insieme. Una decisione quantomeno controversa che lascia amaro in bocca.

E poi, Katie e Thorne annunciano intanto il loro fidanzamento: questa faccenda non lascerà molto felice Brooke. Perchè? Semplice.

Brooke non è d’accordo perchè crede che questa sia una scusa per portare avanti la battaglia legale in atto per togliere a Bill la custodia del figlio. Ridge invece è convinto che sia la soluzione giusta.

Nel frattempo, Bill domanda a Justin di provare a mettersi in contatto col giudice scelto per presenziare l’udienza. Questo rende il processo per la custodia esclusiva di Will ancora più controverso e misterioso.

E ancora: Thorne e Katie scelgono ufficialmente di convolare a nozze prima dell’udienza per avere un asso nella manica nella battaglia contro Bill. Questo, in effetti, sembra confermare le tesi di Brooke.

Cos’altro accadrà? Come evolverà la faccenda? Lo scopriremo nei prossimi giorni su canale 5 sempre dalla 13,40 da da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019.