Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 28 settembre: Wyatt e Liam vegliano su Spencer. Cosa succede, e quando

Cosa succede questa settimana a Beautiful? La piú longeva a amata tra le soap mondiali, come sempre, torna su Canale 5 e, come di consueto arrivano anche la anticipazioni delle varie puntate.

Ecco che cosa accadra´ questa settimana, giorno dopo giorno, nel corso di Beautiful.

Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 28 settembre: ecco cosa accade questa settimana nella soap di Canale 5 giorno dopo giorno

Se nelle puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 la scorsa settimana, Ridge ha mandato Bill giù dal balcone dopo un acceso litigio, cosa ci aspetta in questi prossimi giorni in Tv?

Lo Spencer è apparso subito in gravi condizioni, tanto che i sanitari del 911, arrivati sul posto, lo hanno portato d’urgenza in ospedale.

Katie e Brooke sono state informate di quanto successo e, trafelate, sono corse in ospedale, ignare della dinamica dell’incidente.

Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 28 settembre: ecco cosa succede, e quando

Bill è in coma e lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo, Hope e Liam si sono recati dalla ginecologa per fare una ecografia, grazie alla quale hanno saputo il sesso del nascituro. Diventeranno genitori di una femmina.

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate trasmesse da lunedì 23 settembre a sabato 28 vedranno il detective Sanchez iniziare ad indagare sull’incidente di Bill, certo che non si sia trattato di una caduta accidentale.

Ridge temerà che il suo rivale si svegli dal coma, in quanto potrebbe rivelare al poliziotto di essere stato spinto proprio da lui giù dal terrazzo.

Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che nelle puntate in onda su Canale 5 questa settimana, Bill verserà in condizioni critiche. Tutti i suoi cari saranno accanto a lui.

Wyatt e Liam non riusciranno a capacitarsi di quanto accaduto e staranno vicino al padre. I sospetti cadranno tutti su Ridge, l’ultimo a vedere Bill prima dell’incidente.

Il Forrester riuscirà a mantenere la calma nonostante le pressioni e tenterà di giustificarsi.

Nel frattempo, all’ospedale arriverà anche il detective Sanchez. Il poliziotto intuirà che qualcuno sta nascondendo la reale dinamica dei fatti che ha portato Bill in coma e avvierà immediatamente le indagini per tentato omicidio. Ridge tremerà, pensando alla possibilità di finire in prigione.

Intanto la Fuller non vuole che Charlie sposi Pam e soprattutto che la cerimonia si celebri a casa Forrester. Figuriamoci se poi accetterà il fatto di spostare il suo ritratto per sostituirlo temporaneamente con quello di Stephanie.

Quinn e Pam si scontreranno nuovamente. Nessuna delle due vorrà sotterrare l’ascia di guerra. Pam si infurierà quando verrà a sapere che la regina dei dolcetti al limone non ha intenzione di seguire le sue direttive in merito alle nozze.

A tentare di mediare sarà il povero Eric, che si troverà in mezzo ad una furibonda lite tra donne. Le puntate di Beautiful dal 23 al 28 settembre si chiudono con la confessione di Pam, decisa a rivelare ad Eric quanto successo. Come reagirà Quinn?