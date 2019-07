Beautiful anticipazioni settimana 15 – 19 luglio 2019: Brooke bacia Bill, il matrimonio con Ridge è in crisi. E poi?

Ritorna l’appuntamento con le anticipazioni di Beautiful. La più longeva e amata delle soap s appresta a vivere grandi nuovi scenari. Quali? Ecco le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio.

Beautiful anticipazioni settimana 15 – 19 luglio 2019: ecco cosa accadrà da Lunedì a Venerdì prossimo

In particolare, la settimana porterà a galla il fatto che Bill Spencer e Brooke Logan si avvicinano sempre di più. Brooke sosterrà l’imprenditore nella lotta per la custodia di Will. E, inoltre, un clamoroso bacio tra i due metterà a dura prova il matrimonio tra Brooke e Ridge.

Beautiful anticipazioni Lunedì 15 luglio 2019

Emma ha deciso di non concedersi a Xander, ma questa scelta non l’ha compromessa. O non fino ad ora. Infatti, il giovane si è dimostrato comprensivo con lei.

Tanto è vero che, ritornati alla Forrester, Emma lo ringrazia per non averla messa in difficoltà e per non aver insistito soprattutto. Nello stesso momento, conferma le sue intenzioni: la sua volontà è quella di non affrettare i tempi. Forse, però, non è la mossa più azzeccata per tenerselo stretto.

Infatti Xander, pur se l’abbraccia con grande dolcezza, intanto ripensa a Zoe.

Beautiful anticipazioni Martedì 16 luglio 2019

Nella puntata di martedì di Beautiful, Brooke è sempre più in favore di Bill nella lotta controversa tra l’imprenditore e Katie per ottenere la custodia esclusiva di Will. Una faccenda, complicata, che però fa avvicinare i due: e questo avvicinamento sta per far scattare qualcosa di grosso.

Nel contempo, la Logan decide di andare dalla sorella per chiederle di mettere fine alle iniziative legali intraprese contro il suo ex marito. La donna, sostenuta da Thorne, non vuole però in alcun modo tornare sui suoi passi.

Beautiful anticipazioni Mercoledì 17 luglio 2019

Le mediazioni e negoziazioni tra le parti, di cui si è assistito in buona parte nella puntata di Martedì di Beautiful, non sortiscono effetti.

Ogni speranza di Brooke di far cambiare idea a Katie finisce in un pugno di mosche, ogni tentativo è vano e la faccenda non si sblocca.

La Logan, di conseguenza, fa ritorno da Bill Spencer e gli confessa suo malgrado di non essere riuscita a far desistere la sorella dal continuare a perdurare con quella guerra.

Nonostante questo, malgrado la delusione, Bill Spencer è davvero molto colpito da come Brooke Logan si stia dimostrando comprensiva con lui. E, così, la bacia. Un bacio che potrebbe cambiare molte cose.

Beautiful anticipazioni Giovedì 18 luglio 2019

Nella penultima puntata della settimana di Beautiful, le conseguenze dell’inatteso bacio iniziano a farsi sentire.

Innanzitutto, dal punto di vista della lotta intrapresa, Brooke Logan è sempre più persuada del fatto che la cosa giusta sia continuare a sostenere Bill: di conseguenza gli promette che farà tutto il possibile per aiutarlo.

Tuttavia, le azioni hanno delle conseguenze, sempre. E Justin viene a sapere che Brooke e Bill si sono scambiati un bacio. Così, aggredisce Spencer con dei rimbrotti.

Alla luce di tutto, a conti fatti, il bacio potrebbe costargli caro se Brooke decidesse di rivelare la cosa a Katie o Ridge.

Beautiful anticipazioni Venerdì 19 luglio 2019

L’ultima puntata della settimana di Beautiful inizia concentrandosi su Thorne e Katie. Infatti, Thorne e Katie sono fidanzati.

I due hanno in effetti ufficializzato la loro relazione e discusso delle nozze che intendono celebrare al più presto possibile.

In linea generica, sono tutti felici della notizia, tranne lei, Brooke Logan. Il motivo, per chi ben conosce le trame di Beautiful, è ovvio.

La donna è convinta seriamente che Katie non sia realmente innamorata di Thorne ma che stia architettando un piano solo per creare una famiglia stabile e ottenere la custodia di Will. Una motivazione, questa, per la quale è pronta a tutto.