Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, stasera su Nove: orario, trama, cast, anticipazioni

Questa sera in tv, alle ore 21,30 sul canale 9 Nove andrà in onda Behind Enemy Lines-Dietro Le Linee Nemiche, un film del 2001 di John Moore- Fra i protagonisti della pellicola gli attori Owen Wilson e Gene Hackman.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche: streaming, cast, attori, trailer

Il cast completo del film Behind Enemy Lines-Dietro Le Linee Nemiche, è composto da Owen Wilson che interpreta Chris Burnett, Gene Hackman nei panni di Leslie McMahon Reigart e Gabriel Macht nel ruolo del tenente Jeremy Stackhouse.

Ci sono inoltre Charles Malik Whitfield (capitano Rodway), David Keith (Tom O’Malley), Joaquim de Almeida (Juan Miguel Piquet), Olek Krupa (Miroslav Lokar).

La trama è ambientata in Bosnia ed Erzegovina, durante la guerra degli anni Novanta. I tenenti della Marina Chris Burnett e Jeremy Stackhouse sono in missione di ricognizione sulle montagne bosniache, quando intercettano un segnale radar. Usciti fuori dalla rotta, i due riescono a fotografare la zona in cui trovano il contingente serbo nemico. Purtroppo per loro, i serbi li individuano ed ordinano l’abbattimento dell’aereo.

La pellicola è stata girata quasi interamente in Slovacchia e ha anche due sequel, ma disponibili solo in home video. Si tratta inolter di uno degli ultimi film in cui nel cast c’è Gene Hackman, che da diversi anni si è ritirato per problemi di salute.

Behind Enemy Lines, ecco il trailer