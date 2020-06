Belen dimagrita durante la quarantena Coronavirus: quanti chili ha perso e come

Sono giornate nelle quali la prova costume, ancorchè in ritardo per via del lungo lockdown da coronavirus, è al centro dell’attenzione di tanti: ovviamente, anche se non soprattutto i vip. Tra questi la celebre Belen Rodriguez, per cui, a quanto pare, non vi sono affatto problemi. Anzi.

Anche Belen, come altri artisti (vedi Noemi) è dimagrita durante la quarantena. Pare abbia perso 6 chili: come ha fatto? Ecco la risposta.

Belen dimagrita durante la quarantena Coronavirus: 6 chili in meno, ecco come ha fatto

La bella 35enne Belen è apparsa più magra che mai al settimanale ‘Chi’, confessando si essere dimagrita durante la quarantena. Proprio come Stefano De Martino la showgirl ha perso peso. Lo confessa nella intervista a Chi. Alcuni pensano per via delle pene d’amore. L’argentina nega, mentre parla di sua sorella e smentisce la presunta gravidanza della bella Cecilia Rodriguez.

“Lei e Ignazio sono solo un po’ ingrassati, sono bellissimi, ma in quarantena hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”, ammette al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In verità, quel che sembra più credibile, come ha anche detto Stefano di recente a Domenica in è che lo ‘stress asciuga’, e che sia stata proprio la quarantena, lo star rinchiusi, ad aver prodotto a quanto pare in loro l’effetto contrario di tanti altri, che invece, in questa fase, sono ingrassati.