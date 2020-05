Belen: “Mi sono rotta le palle di queste illazioni”. La showgirl reagisce a chi la vuole in crisi con Stefano

”Questo è un momento difficile per me, non me lo aspettavo. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto e sono un essere umano come tutti gli altri ma non ci sto più a leggere illazioni su di me. Se io vado in giro per la città e per caso arrivano delle persone non è colpa mia, né una responsabilità mia né tanto meno una cosa organizzata da me. Per tutto il resto quando me la sentirò racconterò veramente come stanno le cose, ma io non gli altri, non ho più venti anni, ho delle responsabilità. E’ normale che se una persona non è molto felice suo fratello e la sua famiglia la portino in un ristorante per mano a bersi un bicchiere di vino. Io ci sto mettendo la faccia, chiedo ai giornalisti che scrivono su internet di stare al posto loro e di non scrivere caz… perché altrimenti io su intagram poi racconterò la mia verità’’.

Un lungo ‘post parlato’, argomentato con amarezza ed anche rabbia, quello con il quale Belen Rodriguez ha sorpreso le sue migliaia di follower su Instagram, abituati più ad ammirarla attraverso le foto, che non a leggerla nell’anima.

Ma l’avvenente showgirl argentina, per quanto ‘abituata’ ad apparire su giornali e periodici – specialmente quelli di gossip – stavolta non ne può davvero più dei continui ‘servizi’ che continuano a darla ‘alla frutta’ rispetto alla storia con l’ex marito Stefano de Martino, il ballerino-conduttore con il quale (ha?) sta condividendo un’appassionata ritorno di fiamma al punto che, appena qualche settimana fa, alcuni giornali avevano addirittura accennato ad una nuova gravidanza.

Tuttavia, a fare andare la showgirl su tute le furie, sarebbe stato un sevizio pubblicato dal settimanale ‘Chi’, che l’ha sorpresa in un ristorante dove, guarda caso, si trovava anche il campione motociclista Andrea Jannone, con il quale l’Argentina ha avuto una turbolenta storia.

”Queste per me sono giornate non facili, veramente complicate – sbotta infatti Belen – Ma una cosa la voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet e leggo degli articoli su di me dico che mi sono rotta le palle! Sono stanca di leggere articoli riportati su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”.

Max