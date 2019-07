Belen Rodriguez lecca un gelato: lo scatto hot fa impazzire Instagram (FOTO)

Belen Rodriguez fa parlare ancora di sé. E, come succede spesso, attraverso un scatto che, ai più, sembra particolarmente osé. Di cosa si tratta? Semplicissimo.

Una foto particolare, e particolarmente hot, con cui Belen Rodriguez sta facendo impazzire gli utenti su Instagram. Uno scatto in cui la celebre showgirl si diletta ad assaggiare un gelato. Uno scatto da urlo, che non lascia spazio alle interpretazioni. Perché? Vedere per credere.

L’immagine è eloquente, e ha già fatto il giro del web. Belen Rodriguez si gusta un ghiacciolo in spiaggia. La foto ha fatto impazzire i fan, che si sono lasciati andare a maree di commenti anche fin troppo esagerati sui social. Eccola:

View this post on Instagram 𝐹𝑅𝐸𝒮𝐻 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Jul 17, 2019 at 11:35am PDT

Belen Rodriguez ha pubblicato la foto sul suo profilo personale Instagram. Nell’immagine, dal titolo “Fresh”, la 34 enne star di Baires lecca con aria divertita un ghiacciolo all’anguria su una spiaggia alle Baleari.

Lì Belen Rodriguez è in vacanza con Stefano De Martino ed al loro bimbo, Santiago. Per non farsi mancare nulla, nella foto, la showgirl indossa pure un costume molto sensuale, che ha contribuito a far scatenare followers. Ma anche i critichi.

Sono ben 407mila i ‘mi piace’ ottenuti ed oltre 4300 i commenti per questa foto fatta che per alcuni è apparsa esagerata, e forse un pretesto per criticare Belen.

Lei però tira dritto per la sua strada: si mostra, si diverte, ed è popolare. Nonostante gli haters.