Benedetta Mottola: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Ci siamo, ritorna una nuova puntata di Temptation Island 2020 il format che ha subito fatto incetta di ascolti tv, e che tra una marea di punti di share e una crescente curiosità del pubblico è diventato l’evento dell’estate televisiva. Condotto, in prima serata su Canale5 da Filippo Bisciglia, e visibile anche in streaming e in replica (qui tutte le informazioni per vedere appunto repliche o in questa modalità), il reality dei sentimenti e delle tentazioni si rilancia ancora una volta, e lo fa, come ben noto, proprio intorno al ruolo di tentatori e tentatrici.

Una delle protagoniste in tal senso è Benedetta Mottola, che è appunto una tentatrice di Temptation Island 2020. La sua bellezza non passa inosservata. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è Benedetta Mottola? Cosa è emerso su di lei finora? Andiamo a conoscerla da vicino.

Benedetta Mottola: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, professione, esordi, gossip, social

Benedetta Mottola è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest’edizione riguarda coppie famose e coppie di gente comune.

La ragazza è una modella italiana di 21 anni che era stata scelta da Pietro Delle Piane, ora fidanzato con Antonella Elia, per poi creare caos alla coppia vip formata dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Miss Italia 1999 Manila Nazzaro.

Campana, sembra lavori nello scatolificio di famiglia, ma ha qualche esperienza nel campo dello spettacolo: ha lavorato come conduttrice per il canale 8 Tv Luna e ha una partecipazione in Ciao Darwin 8. Studia canto e pianoforte e come formazione tradizionale segue Processi culturali e comunicazione. La sua storia più lunga è durata 4 mesi. La ragazza è su Tik Tok, social sul quale pubblica video divertenti, oltre che su Instagram, sul quale mantiene il profilo privato.

Benedetta Mottola a Temptation Island 2020: quando vederla, orario, canali in diretta, in streaming e repliche

Benedetta Mottola dunque sarà su Canale 5 in Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che racconta le gesta di coppie di vip e nip coinvolti in viluppi con tentatori e tentatrici. Ma quando potremo vederla di preciso e in che modo?

Le puntate in cui vederla saranno in onda tutti i giovedì in prima serata su canale5, ovvio. In streaming è possibile vederla sul sito Mediaset Play. Lì, e su Witty Tv sono previste poi le repliche delle puntate già andate in onda, e a una serie di contenuti inediti e video anticipazioni.

L’edizione 2020 di Temptation Island va in onda su Canale5 in prima serata dal 2 luglio. Filippo Bisciglia guida coppie Vip e Nip: tra i famosi ricordiamo la presenza di Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso. Le sei le puntate per la nuova stagione del format, arrivano in prime time il giovedì.

In più, sulle citate piattaforme le repliche on demand, a partire dal giorno dopo la diretta su Canale5, ecco tanti contenuti extra, come le clip di presentazione delle coppie e video anticipazioni delle puntate inedite. In più anche le clip sui tentatori e le tentatrici protagoniste. Le puntate di Temptation Island in diretta saranno in onda su Canale5 il giovedì sera a partire dalle 21.10.

