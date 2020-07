Benedetta Parodi, età e carriera della moglie di Fabio Caressa

“Domenica abbiamo vinto contro l’Inter, con un uomo in meno. Ho visto mezz’ora di trasmissione dove si tolgono le giacche, dove c’è quel piccoletto, il marito di Benedetta Parodi, Bergomi e tutti gli altri. Sembrava Inter channel”. Così ieri sera, dopo la sconfitta con l’Atalanta, Sinisa Mihajlovic si è sfogata davanti le telecamere di Sky Sport.

Il riferimento dell’allenatore del Bologna era a Fabio Caressa, storico giornalista di Sky Sport che ogni domenica sera conduce un programma di approfondimento sportivo, che dedica l’ultima mezzora ad una chiacchierata ‘informale’ tra protagonisti del mondo del calcio che per l’occasione si tolgono la giacca.

Benedetta Parodi, la moglie del ‘piccoletto’ ribattezzato da Sinisa

Sinisa per riferirsi a Fabio Caressa ha usato l’espressione ‘quel piccoletto marito di Benedetta Parodi’. Per questo la conduttrice è balzata in cima alle ricerche di Twitter. Scopriamo meglio quindi chi è la moglie di Fabio Caressa, contro cui Mihajlovic si è scagliato con veemenza dopo la sconfitta subita dall’Atalanta.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dal 1999, hanno tre figli (Matilde, Eleonora e Diego). Ha 48 anni ed è una delle presentatrici più amate dagli italiani. Sono molto popolari, infatti, i suoi programmi di cucina che l’hanno portata al successo in breve tempo. Ha due fratelli, entrambi giornalisti di successo: Cristina e Roberto. In un’intervista ha inoltre dichiarato di essere ricorsa ad un intervento di chirurgia plastica per correggere le imperfezioni del suo naso, ma se tornasse indietro non lo rifarebbe.