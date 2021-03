Beneficia del reddito di cittadinanza e arrotonda con rapine: chi è

Arrotondava il reddito di cittadinanza facendo rapine: dodici colpi per un 55enne romano prima di essere scoperto e arrestato dalla Polizia. Minacciava le dipendenti, sempre donne, brandendo un taglierino giallo e nero, indossando spesso un cappello nero e una mascherina dello stesso colore.

In base alle immagini di videosorveglianza dei vari esercizi commerciali il cerchio è stato chiuso attorno ad un uomo sottoposto alla misura della libertà vigilata, con obbligo di firma. La certezza in occasione dell’ultima rapina in una farmacia in via Sermoneta, con i sospetti che sono stati confermati sul 55enne una volta fermato nei pressi della sua abitazione.

L’uomo è stato trovato in possesso di 125 euro, esattamente la cifra portata via durante l’azione criminosa, rinvenuto poi anche lo scooter utilizzato per raggiungere l’obiettivo, anch’esso rubato. Trovati inoltre il taglierino giallo e nero, oltre a un coltello, un casco, un cappello e una mascherina tutti di colore nero. L’uomo, che risulta percepire il reddito di cittadinanza, è stato arrestato per rapina, ricettazione e per possesso abusivo di oggetti atti a offendere.