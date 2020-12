Benvento-Lazio, probabili formazione: non ci sarà Acerbi

Simone contro Filippo, i fratelli Inzaghi si ritrovano ancora di fronte in Serie A. Non è la prima volta, ma le emozioni sono sempre le stesse. Il sentimentalismo per 90 minuti verrà accantonato, in quel lasso di tempo gli Inzaghi saranno avversari a caccia di punti importanti per la loro squadra. Al triplice fischio abbracci e confidenze.

La Lazio è reduce da una sconfitta dolorosa contro il Verona, non ha saputo allungare l’onda dell’entusiasmo nata dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, vent’anni dopo l’ultima volta. La sfida ai campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco è fissata a febbraio, ora i biancocelesti hanno bisogni di punti per scalare la classifica.

Inzaghi non potrà fare affidamento su Acerbi: il difensore è uscito malconcio nella sfida con il Verona, ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno scongiurato gravi infortuni. Ma dovrà rimanere fermo per la gara di domani, probabile invece la sua convocazione per il weekend.

La gara tra Benevento e Lazio, in programma questa sera allo stadio Vigorito alle 20 e 45, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Ionita, Tello, Viola, Dabo, R. Insigne, Caprari, Sau, Di Serio.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Patric, D. Anderson, Czyz, Cataldi, Parolo, Pereira, Moro, Caicedo.