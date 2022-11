Benzina e diesel, prezzo carburanti ancora in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Scendono ancora i prezzi dei carburanti, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale della benzina in self service è a 1,65 euro/litro, quella del diesel a 1,73. Quanto ai prezzi in modalità “servito”, la media della verde scende sotto quota 1,8, il gasolio è a 1,88. A mezzanotte scatterà però l’aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl, cioè la riduzione del taglio introdotto lo scorso 22 marzo e prorogato per nove volte. Entra infatti in vigore il decreto Accise varato una settimana fa dal governo, che introduce dal primo dicembre nuove aliquote di accisa: per la benzina si passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante da 367,40 euro per mille litri a 467,40 euro per mille litri; per il Gpl carburante da 182,61 euro per mille chilogrammi a 216,67 euro per mille chilogrammi.

L‘aumento è quindi pari a 100 euro per mille litri su benzina e gasolio (10 centesimi al litro, che si traduce in un aumento di 12,2 centesimi sul prezzo alla pompa considerando anche l’Iva) e di 34,06 euro per mille chili sul Gpl (pari a 18,73 euro per mille litri che, includendo l’Iva, dovrebbe tradursi in un impatto di 2,3 centesimi al litro sul prezzo alla pompa). Tornando ai prezzi di oggi, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,650 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,646, pompe bianche 1,658), diesel a 1,734 euro/litro (-11, compagnie 1,732, pompe bianche 1,736). Benzina servito a 1,797 euro/litro (-9, compagnie 1,835, pompe bianche 1,720), diesel a 1,880 euro/litro (-12, compagnie 1,922, pompe bianche 1,797). Gpl servito a 0,761 euro/litro (invariato, compagnie 0,769, pompe bianche 0,751), metano servito a 2,213 euro/kg (+15, compagnie 2,224, pompe bianche 2,204), Gnl 2,287 euro/kg (-14, compagnie 2,346 euro/kg, pompe bianche 2,242 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,759 euro/litro (servito 2,022), gasolio self service 1,837 euro/litro (servito 2,095), Gpl 0,854 euro/litro, metano 2,339 euro/kg, Gnl 2,202 euro/kg.