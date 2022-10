Benzina, oggi prezzi salgono ancora

(Adnkronos) – Tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, scivola il barile, continuano a salire i prezzi dei carburanti e benzina oggi alla pompa. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service supera quota 1,7 euro/litro, il gasolio è a 1,89 in self service e oltre i due euro/litro in modalità servito. Tra poco più di due settimane, il 31 ottobre, scade lo “sconto” sull’accisa, che per benzina e gasolio vale 30,5 centesimi al litro sul prezzo finale. Se il taglio non fosse prorogato, avremmo dunque la benzina self oltre i 2 euro/litro e il gasolio a 2,2 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,704 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,689), diesel a 1,885 euro/litro (+18, compagnie 1,891, pompe bianche 1,872). Benzina servito a 1,845 euro/litro (+5, compagnie 1,893, pompe bianche 1,749), diesel a 2,018 euro/litro (+19, compagnie 2,064, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,785 euro/litro (-2, compagnie 0,791, pompe bianche 0,778), metano servito a 2,963 euro/kg (-19, compagnie 3,121, pompe bianche 2,833), Gnl 2,962 euro/kg (+18, compagnie 3,069 euro/kg, pompe bianche 2,885 euro/kg).

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,797 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,961 euro/litro (servito 2,218), Gpl 0,888 euro/litro, metano 3,616 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.