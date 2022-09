Benzina, prezzi oggi in lieve calo: metano in forte rialzo

(Adnkronos) – Benzina, prezzi poco mossi per la giornata di oggi: secondo forte calo consecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; in ribasso anche la quotazione del Brent, a 95 dollari mentre non si registra alcun movimento sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa; medie dei prezzi praticati in lieve calo sulla benzina e in lieve aumento sul gasolio; metano sempre in forte rialzo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,773 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,777, pompe bianche 1,764), diesel a 1,853 euro/litro (+7, compagnie 1,854, pompe bianche 1,852). Benzina servito a 1,918 euro/litro (-1, compagnie 1,963, pompe bianche 1,829), diesel a 1,993 euro/litro (+8, compagnie 2,033, pompe bianche 1,914). Gpl servito a 0,802 euro/litro (invariato, compagnie 0,807, pompe bianche 0,795), metano servito a 2,753 euro/kg (+14, compagnie 2,755, pompe bianche 2,750), Gnl 2,732 euro/kg (+4, compagnie 2,720 euro/kg, pompe bianche 2,741 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,858 euro/litro (servito 2,114), gasolio self service 1,934 euro/litro (servito 2,189), Gpl 0,899 euro/litro, metano 2,557 euro/kg, Gnl 2,724 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 638 euro per mille litri (-24, valori arrotondati), diesel a 941 euro per mille litri (-14, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.116,56 euro per mille litri, diesel a 1.308,52 euro per mille litri.