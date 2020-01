Beppe Bergomi: chi è l’ex calciatore e commentatore Sky con Fabio Caressa

Beppe Bergomi è un ex calciatore italiano, campione del mondo 1982 con la nazionale e bandiera dell’Inter. Nella vita attuale si divide fra il ruolo di allenatore e quello di commentatore per Sky Sport, componendo una collaudata coppia con il giornalista Fabio Caressa.

All’anagrafe Giuseppe Bergomi, ma soprannominato Beppe, è nato il 22 dicembre 1963 a Milano. Una vita nel mondo del calcio, la sua, che ha i colori nero e azzurro dell’unica maglia che ha vestito in carriera, quella dell’Inter. L’unica altra maglia infatti è quella azzurra della nazionale italiana, con la quale si è laureato campione del mondo nel 1982 a soli 18 anni.

In quella spedizione fortunata, Beppe Bergomi fu soprannominato “zio” in modo ironico per la sua giovane età e il look contrastante con dei folti baffi neri.

Nella sua vita, da giovanissimo, ha dovuto soffrire la prematura morte del padre, fatto che lo ha responsabilizzato prendendo sulle sue spalle il peso di portare avanti la sua famiglia. Questo non ha interrotto la sua carriera nel mondo del calcio, dove si è distinto come terzino destro e centrale difensivo di grande fisico, attenzione e temperamento.

Dopo il ritiro, oltre ad aver intrapreso il ruolo di allenatore nelle formazioni giovanili, si è creato una seconda carriera di successo come commentatore delle partite di calcio in tv per Sky. In questo lavoro ha fatto spesso coppia con il giornalista Fabio Caressa, costituendo un tandem di grande successo che ha avuto anche il privilegio di commentare la vittoria dell’Italia nella Coppa del mondo del 2006.

Nella vita privata, Beppe Bergomi è sposato e che la moglie si chiama Daniela Bergomi, con cui ha avuto anche due figli: Andrea e Sara Bergomi, dalla indubitabile bellezza e aspirazioni da modella.