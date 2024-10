Beppe Grillo? “Non riduciamo a una questione di persone. Il M5S è una comunità di donne e uomini che si impegnano tutti i giorni per portare avanti principi e battaglie anche nelle realtà locali. E oggi stiamo realizzando un progetto rivoluzionario”. Così Giuseppe Conte, dal palco del Festival di Open, aggiungendo: “L’assemblea degli iscritti è sovrana. Diranno che Conte non va bene e bisogna cambiare il vertice? Benissimo, qualsiasi cosa si discuterà. Abbiamo bisogno di smuovere le acque”.

“L’astensionismo ha superato il 50%, se continua così andrà a votare solo chi viene pagato per il voto”, ha proseguito l’ex premier e leader del Movimento. “Il tema non è Conte-Grillo. Ho detto che non voglio condizionare questo processo”, ha rimarcato Conte a proposito della diatriba con Beppe Grillo: “Non è possibile interrompere questo processo (costituente, ndr). Dire oggi ‘questo non lo tocchiamo, quest’altro sì’ significherebbe ammettere una deriva antidemocratica del M5S che io non consentirò mai, finché ci sarò. Non è pensabile interrompere questo processo”.

aggiornamento ore 5.49

“Grillo è il papà del Movimento, io non sono la mamma – ha proseguito Conte – Nessuno può disconoscere il merito della paternità, ma di contro non c’è Conte-mamma. C’è una comunità intera che si sente una comunità adulta e legittimamente si ritrova a discutere, a decidere del proprio futuro. Casaleggio aveva inteso questo processo come biodegradabile, questo esperimento non può rimanere identico a come era all’inizio”.

aggiornamento ore 9.43

“Beppe Grillo, per come sta scrivendo, intende il ruolo del garante come ruolo di interdittore. In realtà il garante dovrebbe esprimere un’autorità morale, continuare a essere un punto di riferimento, un padre nobile. Altrimenti non funziona, diventa antidemocratico”, ha quindi sottolineato l’ex premier.

“La politica è personalistica, ma io non mi porrei il problema del leader di turno, perché è comunque giusto che ci vada solo uno e non dieci persone come rappresentanti a parlare con Meloni o Schlein o chiunque, il problema è il grado di discussione all’interno del partito. Io quando ero a Chigi non ho portato i miei amici, e né avrei affidato il mio partito a mia sorella. Io ho nominato persone che addirittura non conoscevo, ho chiesto chi fossero i migliori, perché non ti devi circondare di cerchi magici di amici, parenti, amanti”, ha detto ancora Conte.

aggiornamento ore 12.34