Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina

(Adnkronos) – Beppe Grillo è ricoverato da domenica scorsa all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. L’attore comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, che è proprietario di una villa a Marina di Bibbona, sulla costa sud di Livorno, si sarebbe recato al pronto soccorso per alcuni accertamenti dopo un malessere. I medici lo hanno trattenuto in osservazione in attesa dei risultati di una serie di analisi. Le condizioni di Grillo non destano preoccupazioni e già in giornata potrebbe essere dimesso.