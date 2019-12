Berardini ‘si appella’ al M5s: “Paragone deve essere espulso”

Come riportato in un altro articolo, stamane attraverso Fb il senatore 5stelle Gainluigi Paragone (per altro ‘inviso’ ai suoi per essersi opposto alla fiducia sulla manovra), ha ‘pesantemente’ – ma anche a ragione – attaccato il Movimento, e in particolare Di Maio, che a suo dire in fatto di ‘restituzioni’ ha attaccato il ministro dimissionario Fioramonti, sebbene all’interno dei 5stelle vi siano diversi deputati e presidenti di commissioni in palese ritardo.

Un atto d’accusa quello di Paragone, che ha immediatamente suscitato la replica del deputato Fabio Berardini che ha subito tuonato da Fb: “Cosa aspetta il Movimento ad espellere Paragone? Uno che solo grazie al Movimento è stato catapultato in Parlamento ed ora continua a sputare nel piatto dove ha mangiato e dove sta continuando a mangiare. Uno che ha votato contro la legge di Bilancio voluta dal Movimento 5 Stelle dopo notevoli sforzi. Uno che non si è mai fatto vedere alle riunioni di lavoro congiunte delle commissioni Attività produttive. Uno che parla di rendicontazioni attaccando strumentalmente i colleghi senza alcuna ragione. O forse – scrive ancora il deputato M5s – la ragione c’è. Chissà. Magari voleva essere lui il presidente della commissione Banche. Una bella poltrona che gli avrebbe portato solo visibilità. Come dite? – conclude infine Berardini – Ha attaccato proprio Carla Ruocco che potrebbe essere proprio la prossima presidente della commissione Banche? Sicuramente una coincidenza”.

A quanto pare la resa dei conti è molto più vicina di quanto si pensava…

Max