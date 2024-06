Berlusconi, ad un anno dalla scomparsa il ricordo di Confimprenditori: “Un esempio per ogni imprenditore, uno dei più grandi innovatori dell’ultimo secolo”

“Qualunque imprenditore non può che riconoscersi e ispirarsi alla figura di Silvio Berlusconi, uno dei più grandi innovatori dell’ultimo secolo. Riuscire a immaginare e realizzare imprese diverse in vari settori, arrivare ad avere oltre ventimila dipendenti, e restare sempre al passo con i tempi non può che essere il sogno di ogni imprenditore”. Berlusconi, il ricordo di Confimprenditori ad un anno dalla sua scomparsa: “La sua più grande vittoria come imprenditore è l’orgoglio con il quale ogni suo dipendente parlava e parla ancora delle sue aziende e del loro fondatore” Lo ha detto il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, ricordando Silvio Berlusconi a un anno dalla sua scomparsa. “Dall’edilizia alla televisione, passando per il calcio – ha poi aggiunto – Berlusconi è riuscito a creare delle aziende vincenti che ancora oggi guardano al futuro. E probabilmente la sua più grande vittoria come imprenditore è l’orgoglio con il quale ogni suo dipendente parlava e parla ancora delle sue aziende e del loro fondatore. La perseveranza, l’ottimismo e l’altruismo che hanno caratterizzato la vita del Cavaliere – ha poi concluso Ruvolo – sono le qualità che ogni imprenditore deve avere per realizzare il proprio sogno e migliorare la qualità della vita dei propri collaboratori”. Max