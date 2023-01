Berlusconi agli anziani: “Aumento pensioni a 1000 euro si farà” – Video

(Adnkronos) – Pensioni minime a 1000 euro? “Lo abbiamo promesso e lo faremo”. Parola di Silvio Berlusconi, che in un video appello al voto per le prossime elezioni regionali torna a ribadire uno dei punti di forza del programma di Forza Italia.

“Noi di Forza Italia – spiega infatti il Cav – non dimentichiamo mai gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori. E l’aumento delle pensioni ad un minimo di 1000 euro per tutti, anziani e disabili, era ed è un obiettivo che vogliamo realizzare ad ogni costo in questa legislatura. Finora nella legge di bilancio – aggiunge – abbiamo ottenuto un primo aumento a 600 euro. È solo il primo passo, realizzato nonostante il pochissimo tempo a disposizione e nonostante la necessità di impiegare molte risorse per il caro bollette, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà”.

“Quindi il nostro impegno a portare le pensioni a 1000 euro rimane in modo assoluto. Lo abbiamo promesso e lo faremo”, aggiunge il leader azzurro, che nel post spiega: “Per noi le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre. Solo noi di Forza Italia abbiamo questo progetto per gli anziani, solo noi abbiamo già dimostrato di mantenere questi impegni quando siamo stati al governo. Vi ricordo che con il mio governo, nel 2001, abbiamo portato le pensioni minime ad un milione delle vecchie lire”, conclude.