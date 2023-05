Berlusconi, attese in settimana dimissioni da San Raffaele

(Adnkronos) – Migliora il quadro clinico di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile scorso per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Tutto fa pensare, a quanto si apprende da fonti azzurre, che il Cav possa tornare ad Arcore in settimana, probabilmente giusto in tempo per potersi collegare telefonicamente con la convention di Forza Italia, in programma a Milano dal 5 al 6 maggio.

L’auspicio di vertici forzisti, infatti, è che l’ex premier possa far sentire la sua voce a chiusura della kermesse, che ha come obiettivo quello di rilanciare il partito. Ancora una volta, però, la presenza del ‘capo’ a un appuntamento politico dipenderà dai suoi medici, che lo stanno monitorando giorno e notte e vogliono evitare ‘ricadute’. Nessuno, al momento, sa dire quando verrà dimesso dall’ospedale ma i bene informati scommettono che il ‘ritorno’ a Villa San Martino è atteso in settimana.

Negli ultimi giorni Berlusconi, raccontano, va ripetendo che non vede l’ora di tornare a casa e scendere in campo ancora una volta. Chi lo ha sentito nelle ultime ore lo ha trovato sul pezzo e concentrato sull’organizzazone di Forza Italia. E c’è chi pronostica al suo rientro un nuovo giro di nomine.