Berlusconi cade a Zagabria, FI: “Nulla di grave”

Le modalità non state ancora chiarite, qualcuno imputa la ‘colpa’ ad un’improvvisa richiesta di selfie salendo sul palco, fatto è che a Zagabria per partecipare al congresso del Ppe, stamane il presidente Berlusconi è stato protagonista di una brutta caduta, almeno apparentemente.

Poco dopo infatti un comunicato ufficiale emesso da Forza Italia ne ha smozato la gravità riferendo: “Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie. Nessun rientro urgente, ma il presidente è rientrato come da programma alla fine del Congresso del Ppe. La verità è che si tratta di una banalissima contusione. Ma, come sapete, un battito di ali di una farfalla in Cina provoca un uragano in Texas”. Meglio così, auguri!

Max