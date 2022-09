Berlusconi compie 86 anni, festa in famiglia ad Arcore

(Adnkronos) – Compleanno in famiglia ad Arcore per Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni. Nato a Milano il 29 settembre del ’36, il Cav, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, spegnerà le candeline a Villa San Martino, sua residenza storica, con figli, nipoti e la ‘quasi moglie’ Marta Fascina, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia nelle fila di Forza Italia.

Chissà se l’ex premier troverà il modo di scambiarsi gli auguri con Pierluigi Bersani, che è nato nello stesso giorno (l’ex segretario del Pd ne fa 71). Il 29 settembre festeggiano gli anni anche Michele Persechini, chef di casa- Berlusconi da oltre 20 anni, e Andriy Shevchenko, l’ex bomber del Milan ‘Sheva’, uno dei giocatori più amati dal Cav con il quale si scambiavano sempre gli auguri al telefono.

Tra i primi a fargli gli auguri via social il numero due di Fi, Antonio Tajani: ”Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro presidente Berlusconi. Auguri!”. Tra gli happy birthday quelli del suo Monza calcio (”Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliori auguri al Presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi preziosiconsigli e la sua travolgente energia positiva”) e dell’alleato Matteo Salvini, che ha postato una foto con l’ex premier sorridente e le mani alzate in segno di vittoria (”Auguri caro amico e grande italiano”).