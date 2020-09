Berlusconi, coronavirus: positiva anche Marta Fascina, la nuova fidanzata

Positiva al Covid-19 anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi che ha preso il posto di Francesca Pascale a livello sentimentale nella vita del leader forzista. La deputata di Forza Italia, a quanto si viene a sapere, si è sottoposta ieri al tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata con lui in Sardegna.

Berlusconi, positiva al coronavirus anche la nuova compagna

Berlusconi continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento.

“Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“, ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.

Due dei figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, a loro volta.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha contattato Silvio Berlusconi dopo la notizia della sua positività al Covid. Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si era sottoposto al doppio tampone per il Covid che risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore per la campagna elettorale in ottica elezioni regionali.