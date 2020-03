Berlusconi dona 10 milioni alla Lombardia: “Per il reparto di 400 posti di terapia intensiva”

Negli ultimi giorni Silvio Berlusconi ha attirato alcune critiche per la decisione di essere partito per Nizza, dove si trova la casa della figlia, per allontanarsi dalla Lombardia focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Una scelta dovuta ai problemi di salute che negli ultimi anni lo hanno colpito e che metterebbero a rischio la sua incolumità in caso di contagio.

Anche a distanza l’ex Premier e attuale presidente del Monza ha voluto far sentire la sua vicinanza all’Italia, con una donazione da 10 milioni di euro alla Lombardia, per la costruzione i un reparto con 400 posti di terapia intensiva da allestire alla Fiera di Milano.

“Ho deciso di donare 10 milioni di euro”

Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. pic.twitter.com/zZcEUCYOoF — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 17, 2020

Un gesto anticipato dalle agenzie e ora reso pubblico dallo stesso Berlusconi attraverso un post affidato alla sua pagina ufficiale su Facebook: “Ho deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano o per altre emergenze”, recita il post dell’ex Premier.

Un modo per allontanare le critiche e per far sentire la sua vicinanza all’Italia e alla regione Lombardia, che sta lottando una difficilissima battaglia contro la diffusione del coronavirus, che ha costretto l’Italia e gli italiani a cambiare stile di vita.